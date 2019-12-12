Emenike mesajı verdi! Geri dönüyor...
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüş mesajı verdi. Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da forma giyen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi feshedilen Instagram'dan paylaşımda bulunan Emmanuel Emenike, Türkiye'ye geri döneceğinin mesajını verdi.
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye dönüş yapacağını açıkladı. Son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da oynayan ve fiziki yetersizlik nedeniyle geçtiğimiz ay sözleşmesi fesh edilen Emenike Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Türkiye'ye dönüş mesajı veren Nijeryalı oyuncu yaptığı paylaşımda Türk bayrağı kullanarak "Bu harika ülkeyi çok özledim. Çok yakında eve dönüyorum" dedi.
Türkiye'de Karabükspor, Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli forvetin yolu daha sonra Olimpiakos ve Las Palmas'dan da geçmişti.
Emanuel Emenike, Süper Lig'de çıktığı 94 mücadelede 34 gol atıp, 21 asist yaptı.
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 17:03
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ismiMİZ yav he he
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Yorum
Aytekin Sorumlu sensen " FATURAYI" öde " İSTİFA" et adam. Hiç bir öngörün tutmadı. Kulübü yine iflasın eşiğine getirdin.
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