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12 Aralık 2019, Perşembe
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Emenike mesajı verdi! Geri dönüyor...

Emenike mesajı verdi! Geri dönüyor...

'de bir dönem forması giyen hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüş mesajı verdi. ekiplerinden Westerlo'da forma giyen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi feshedilen 'dan paylaşımda bulunan Emmanuel Emenike, 'ye geri döneceğinin mesajını verdi.

'de bir dönem forması giyen hesabından yaptığı paylaşımla 'ye dönüş yapacağını açıkladı. Son olarak ekiplerinden Westerlo'da oynayan ve fiziki yetersizlik nedeniyle geçtiğimiz ay sözleşmesi fesh edilen Emenike hesabından bir paylaşım yaptı.

Türkiye'ye dönüş mesajı veren Nijeryalı oyuncu yaptığı paylaşımda Türk bayrağı kullanarak "Bu harika ülkeyi çok özledim. Çok yakında eve dönüyorum" dedi.

Türkiye'de Karabükspor, Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli forvetin yolu daha sonra Olimpiakos ve Las Palmas'dan da geçmişti.

Emanuel Emenike, Süper Lig'de çıktığı 94 mücadelede 34 gol atıp, 21 asist yaptı.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 17:03
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