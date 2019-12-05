Engelsiz dostluk
Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni gerçekleşti. Şölende 1907 F.Bahçe Engelli Yıldızlar ile Beşiktaş Engelli Basket Takımı maç yaptı (Sayılar sayılmadı).
- 5.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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