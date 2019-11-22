Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Bu iki maçı kazanırsak... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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'de Emre Belözoğlu: Bu iki maçı kazanırsak...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Bu iki maçı kazanırsak...

Zorlu iki deplasman sınavı öncesi kaptan Emre Belözoğlu, motivasyon konuşmalarına başladı. Özellikle genç oyuncularla sık sık konuşan 'nin kaptanı, " kolay maç yok. Artık her deplasman zor. Bizim de önümüzde üst üste ligin en zorlu deplasmanları var. Zorlu bir fikstür gibi gözükse de 2 maçı da kazanabilecek gücümüz olduğunu biliyoruz. Bu iki maçı kazanırsak hem lider oluruz hem de rakiplerimize gözdağı veririz" ifadelerini kullandı.

Zorlu iki deplasman sınavı öncesi kaptan Emre Belözoğlu, motivasyon konuşmalarına başladı. Özellikle genç oyuncularla sık sık konuşan 'nin kaptanı, " kolay maç yok. Artık her deplasman zor. Bizim de önümüzde üst üste ligin en zorlu deplasmanları var. Zorlu bir fikstür gibi gözükse de 2 maçı da kazanabilecek gücümüz olduğunu biliyoruz. Bu iki maçı kazanırsak hem lider oluruz hem de rakiplerimize gözdağı veririz" ifadelerini kullandı.

  1. 22.11.2019
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