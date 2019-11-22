Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Bu iki maçı kazanırsak...
Zorlu iki deplasman sınavı öncesi kaptan Emre Belözoğlu, motivasyon konuşmalarına başladı. Özellikle genç oyuncularla sık sık konuşan Fenerbahçe'nin kaptanı, "Artık kolay maç yok. Artık her deplasman zor. Bizim de önümüzde üst üste ligin en zorlu deplasmanları var. Zorlu bir fikstür gibi gözükse de 2 maçı da kazanabilecek gücümüz olduğunu biliyoruz. Bu iki maçı kazanırsak hem lider oluruz hem de rakiplerimize gözdağı veririz" ifadelerini kullandı.
Zorlu iki deplasman sınavı öncesi kaptan Emre Belözoğlu, motivasyon konuşmalarına başladı. Özellikle genç oyuncularla sık sık konuşan Fenerbahçe'nin kaptanı, "Artık kolay maç yok. Artık her deplasman zor. Bizim de önümüzde üst üste ligin en zorlu deplasmanları var. Zorlu bir fikstür gibi gözükse de 2 maçı da kazanabilecek gücümüz olduğunu biliyoruz. Bu iki maçı kazanırsak hem lider oluruz hem de rakiplerimize gözdağı veririz" ifadelerini kullandı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Bu iki maçı kazanırsak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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