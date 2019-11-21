Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Vedat Muriç... Son dakika haberleri
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan ve bu nedenle Kosova Milli takım kadrosundan çıkarılan Vedat Muriç'in yeniden MR'ı çekildi. Golcü futbolcunun Süper Lig'de Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçeli Vedat Muriç'in, Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak edilen golcü futbolcudan kötü haber geldi. Ayak bileğinde 2. derecede yırtık olduğu gözlemlenen Vedat Muriç'in, Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi büyük risk.
Golcü futbolcunun aynı bölgeden sakatlanması halinde 5-6 hafta sahalardan uzak kalma tehlikesi bulunduğundan, Vedat Muriç'in Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
- 21.11.2019
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Vedat Muriç... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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