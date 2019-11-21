Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Vedat Muriç... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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'ye kötü haber geldi! ... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Vedat Muriç... Son dakika haberleri

'nin 'in 11. haftasında ile oynadığı maçta sakatlanan ve bu nedenle Kosova Milli takım kadrosundan çıkarılan 'in yeniden MR'ı çekildi. Golcü futbolcunun Süper Lig'de maçında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçeli 'in, 'de bu hafta oynanacak olan maçında forma giymesi beklenmiyor.

Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak edilen golcü futbolcudan kötü haber geldi. Ayak bileğinde 2. derecede yırtık olduğu gözlemlenen Vedat Muriç'in, Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi büyük risk.

Golcü futbolcunun aynı bölgeden sakatlanması halinde 5-6 hafta sahalardan uzak kalma tehlikesi bulunduğundan, Vedat Muriç'in Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Muriç ve Kruse Malatya'da yok

  1. 21.11.2019
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