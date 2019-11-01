Yeni golcü kararı ve kiralık olarak transfer! Muriç... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'den yeni golcü hamlesi! Sarı lacivertliler, Al Nasr takımında forma giyen Nijeryalı golcü ismin peşine düştü. Sarı lacivertlilerin Vedat Muriç'in yanına bir golcü aradığı konuşulurken yönetimin 27 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve Ocak ayında da Al Nasr'a yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.
Devre arası hücuma takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Ahmed Musa iddiası gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin Vedat Muriç'in yanına bir golcü aradığı konuşulurken yönetimin 27 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve Ocak ayında da Al Nasr'a yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.
KİRALAMA DÜŞÜNCESİ
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Ahmed Musa'yı satın alma opsiyonlu kiralamayı düşündüğü belirtiliyor. Bu sezon 2 maçta şans bulup 1 asist yapan Ahmed Musa, Al Nasr'da 5 haftadır kadroya alınmıyor ve kulüp aradığı ifade ediliyor.
Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde şans tanıdığı Mevlüt Erdinç'in bir türlü beklenen performansa gelememesi sebebiyle bu arayışın başladığı konuşulurken Ahmed Musa transferinin çok yakın olduğu belirtiliyor.
Nijerya Milli Takımı'nda da 58 kez görev alan 27 yaşındaki oyuncunun milli formayla da 14 golü bulunuyor.
- 01.11.2019
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Hayalleri gerçekleşti
Toplam 1
Yorum
dds Daha büyük takım var mı bu ülkede.Ben söyleyeyim yok. Bu kaçınçı sosyal sorumluluk farkındalığı.Helal sana be tRABZONSPOR
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5. Tur nefes kesecek!
Toplam 1
Yorum
GAFFAR Seri başı saçmalık. Kura da kim kime çıkarsa oynasınlar..
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Falcao istedi Galatasaray aldı
Toplam 1
Yorum
EVİNE DÖN KALKAO BU FALCAO DENEN ADAMI GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ.
Yeni golcü kararı ve kiralık olarak transfer! Muriç... Son dakika Fenerbahçe haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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