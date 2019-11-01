Yeni golcü kararı ve kiralık olarak transfer! Muriç... Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Yeni golcü kararı ve kiralık olarak ! ... Son dakika haberleri

Yeni golcü kararı ve kiralık olarak transfer! Muriç... Son dakika Fenerbahçe haberleri

'den yeni golcü hamlesi! Sarı lacivertliler, Al Nasr takımında forma giyen Nijeryalı golcü ismin peşine düştü. Sarı lacivertlilerin Vedat 'in yanına bir golcü aradığı konuşulurken yönetimin 27 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve Ocak ayında da Al Nasr'a yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.

Devre arası hücuma takviye yapmayı planlayan 'de iddiası gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin Vedat 'in yanına bir golcü aradığı konuşulurken yönetimin 27 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve Ocak ayında da Al Nasr'a yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.

KİRALAMA DÜŞÜNCESİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Ahmed Musa'yı satın alma opsiyonlu kiralamayı düşündüğü belirtiliyor. Bu sezon 2 maçta şans bulup 1 asist yapan Ahmed Musa, Al Nasr'da 5 haftadır kadroya alınmıyor ve kulüp aradığı ifade ediliyor.

Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde şans tanıdığı Mevlüt Erdinç'in bir türlü beklenen performansa gelememesi sebebiyle bu arayışın başladığı konuşulurken Ahmed Musa transferinin çok yakın olduğu belirtiliyor.

Nijerya Milli Takımı'nda da 58 kez görev alan 27 yaşındaki oyuncunun milli formayla da 14 golü bulunuyor.

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  1. 01.11.2019
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