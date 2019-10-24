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24 Ekim 2019, Perşembe
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'dan 'na övgü! 'Dünya'da ilk 4'te'

Göksel Gümüşdağ'dan Emre Belözoğlu'na övgü! 'Dünya'da ilk 4'te'

'nin bu sezonki çıkışında büyük payı olan 'na eski başkanı övgü yağdırdı. 39 yaşındaki yıldızın kişiliğine ve oyunculuğuna kefil olduğunu belirten Gümüşdağ, “Kendi mevkisinde dünyada ilk 4’ün içinde bir futbolcu” dedi.

39 yaşındaki kaptanın sahalarda ender bulunan 'lider karakterli' bir futbolcu olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Kendi mevkisinde dünyada ilk 4'e girer" dedi. Gümüşdağ, Emre'yi 'e nasıl transfer ettiğini ise şöyle anlattı: "'den gönderildiği gün Emre'yi aradım.

'SORUNLU' ALGISI VARDI
O gün algı çok farklı bir yerdeydi. Sorunlu, problemli futbolcu... Bize geldiğinde, 'Sen mental olarak kendini bulduğunda, Allah'ın izniyle 4 yılda 'nin tüm ilgisini kendine döndürürsün. Senin bu yeteneğin var.' demiştim. O da bunun farkına vardı ve dört yılda A 'ın en önemli oyuncusu haline geldi. Onun kişiliğine, oyunculuğuna kefiliz. Kendi mevkisinde dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncu."

FENERBAHÇE İÇİN İZİN İSTEDİ!
Gümüşdağ, Emre'nin Fenerbahçe'ye gitmek için müsaade istediğinde bunu saygı ile karşıladığını dile getirerek, "Takımına ve Türk futboluna büyük katkılar sağlamaya devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

TAKIMLA ÇALIŞTI
maçının hazırlıklarına devam edildi. 'ndeki antrenmanda son idmanda dinlendirilen da takımla birlikte çalıştı. Kaburgasındaki kırık nedeniyle ağrıları bulunan kaptanın bu hafta da göğsüne özel koruyucu bandaj takarak oynaması bekleniyor. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda pas ve pres çalışmalarının ardından taktik organizasyonlar gerçekleştirildi.

  1. 24.10.2019
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