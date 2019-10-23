Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerinde. Cumartesi günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sakat futbolcular da takımla beraber çalıştı. Denizlispor 11'inde bir mevki dışında değişikliğe gitmeyi düşünmeyen Yanal, Kruse ile ilgili de kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Konyaspor maçı 11'i...
23 Ekim 2019 Çarşamba 17:22
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Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçının hazırlıkları devam ederken, kaburgasında kırık bulunan Kaptan Emre Belözoğlu yeniden takımla çalışmalara başladı.
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Tecrübeli futbolcunun haftasonu oynanacak maçta forma giymesinde herhangi bir engelin bulunmadığı ifade edildi.
Milli arada operasyon geçiren NabilDirar da düz koşulara başlarken, Faslı oyuncunun birkaç hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta kasığındaki rahatsızlık nedeniyle forma giyemeyen MaxKruse, hazırlıklarını bireysel olarak sürdürüyor.
Kruse'ninhafta sonuna kadar hazır hale getirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.