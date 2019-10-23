Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerinde. Cumartesi günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sakat futbolcular da takımla beraber çalıştı. Denizlispor 11'inde bir mevki dışında değişikliğe gitmeyi düşünmeyen Yanal, Kruse ile ilgili de kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Konyaspor maçı 11'i...
23 Ekim 2019 Çarşamba 17:22
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!

Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçının hazırlıkları devam ederken, kaburgasında kırık bulunan Kaptan Emre Belözoğlu yeniden takımla çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!

Tecrübeli futbolcunun haftasonu oynanacak maçta forma giymesinde herhangi bir engelin bulunmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!

Milli arada operasyon geçiren Nabil Dirar da düz koşulara başlarken, Faslı oyuncunun birkaç hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!

Geçtiğimiz hafta kasığındaki rahatsızlık nedeniyle forma giyemeyen Max Kruse, hazırlıklarını bireysel olarak sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!

Kruse'nin hafta sonuna kadar hazır hale getirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

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