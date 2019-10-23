Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerinde. Cumartesi günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sakat futbolcular da takımla beraber çalıştı. Denizlispor 11'inde bir mevki dışında değişikliğe gitmeyi düşünmeyen Yanal, Kruse ile ilgili de kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Konyaspor maçı 11'i...

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





