Fenerbahçe'de Ferdi yol ayrımında

Sezona iyi başlamasına rağmen yine formadan uzaklaşan Ferdi Kadıoğlu, yol ayrımında... Oynayacağı bir takıma gitmek isteyen genç futbolcunun, Hollanda ve Belçika'da kulüp aradığı iddia edildi. Ersun Yanal, Ferdi için, "İhtiyaç olursa yine kullanacağız" demişti.