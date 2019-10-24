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24 Ekim 2019, Perşembe
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'de Ferdi yol ayrımında

Fenerbahçe'de Ferdi yol ayrımında

Sezona iyi başlamasına rağmen yine formadan uzaklaşan , yol ayrımında... Oynayacağı bir takıma gitmek isteyen genç futbolcunun, ve 'da kulüp aradığı iddia edildi. , Ferdi için, "İhtiyaç olursa yine kullanacağız" demişti.

Sezona iyi başlamasına rağmen yine formadan uzaklaşan , yol ayrımında... Oynayacağı bir takıma gitmek isteyen genç futbolcunun, ve 'da kulüp aradığı iddia edildi. , Ferdi için, "İhtiyaç olursa yine kullanacağız" demişti.

  1. 24.10.2019
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