Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de İttifak Konyaspor maçının hazırlıkları sürerken kaptan Emre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Nabil Dirar'ın özel program dahilinde antrenman yaptığı, diğer futbolcuların ise pas ve presin ardından taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.