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23 Ekim 2019, Çarşamba
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'de son dakika! ...

Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu...

Son dakika gelen bilgiye göre; 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana kaptan 'nun da katıldığı belirtildi. Emre, dün yapılan antrenmanda özel program dahilinde çalışmıştı.

'de İttifak maçının hazırlıkları sürerken kaptan takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Nabil Dirar'ın özel program dahilinde antrenman yaptığı, diğer futbolcuların ise pas ve presin ardından taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın 'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 23.10.2019
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