Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu...
Son dakika gelen bilgiye göre; Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana kaptan Emre Belözoğlu'nun da katıldığı belirtildi. Emre, dün yapılan antrenmanda özel program dahilinde çalışmıştı.
Fenerbahçe'de İttifak Konyaspor maçının hazırlıkları sürerken kaptan Emre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Nabil Dirar'ın özel program dahilinde antrenman yaptığı, diğer futbolcuların ise pas ve presin ardından taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.
Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 23.10.2019
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