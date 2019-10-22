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Bir tarafta kaburga kırığı bir tarafta hayal! Emre Belözoğlu ve Falcao...
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon başında transferde büyük mesai harcamıştı. Sarı-Kırmızılılar Falcao transferi için yaklaşık ik ay uğraşırken, Fenerbahçe sessiz sedasız eski kaptanını renklerine bağlamıştı. İşte iki oyuncunun takımlarına katkıları...
22 Ekim 2019 Salı 12:02
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Süper Lig'de Denizlispor deplasmanını 2-1'lik galibiyetle geçerek önemli bir sonuç alan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, en büyük konulardan biri oldu.
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Milli takım kampında kaburgasında kırık oluşan tecrübeli futbolcu, buna karşın sahadaki yerini bırakmadı.
Fenerbahçe ile şampiyon olarak emekli olmak isteyen 39 yaşındaki futbolcu, yaşadığı ağrılar ve kırıktan dolayı daha büyük darbe alma riskine karşın formasını taşıyor.
Nefes alırken bile zorlanan ve yürürken dahi dikkatli olması gereken Emre'nin bu tutumu kulüp ile takım içerisinde 'tarihi bir fedakârlık' olarak değerlendiriliyor.
Başkan Ali Koç'un da Denizlispor maçından sonra Emre'nin bu fedakârlığını takdir ettiği ve böyle bir oyuncuya sahip olmanın büyük şans olduğunu belirttiği öğrenildi.