Göksel Gümüşdağ: Emre dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Göksel Gümüşdağ: Emre dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımda 8. yılını geçiren, kaptanlığa kadar yükselen ve ortaya koyduğu performansla takımın en önemli isimlerinden biri olan Edin Visca ve sezon başında Başakşehir'den ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Emre Belözoğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
23 Ekim 2019 Çarşamba 13:27 Güncelleme: 23.10.2019 13:27
Göksel Gümüşdağ: Emre dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur

Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, Visca'nın takımın sembol isimlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Visca böyle giderse, heykelini dikeceğiz. Bu takıma çok önemli katkıları oldu. 2011-2012 sezonunda 700 bin liraya almıştık. Takımın her şeyiyle en önemli oyuncusu. Müthiş bir karakter, inanılmaz bir aidiyet hissediyor. Onun için heykeli dikilecek bir oyuncudur." ifadelerini kullandı.

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Göksel Gümüşdağ: Emre dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur

Edin Visca'yla Avrupa kulüplerinin ilgilendiğini aktaran Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Başakşehir'e çok önemli katkıları var. Bu ailenin içerisinde olmaya devam ediyor. Uluslararası futbol piyasasında çoğu zaman talipleri oldu. O günün şartlarında hem kendisi hem de biz gelen teklifleri değerlendirdik. Şartlar ne getirir bilemem ama şu an bu takımın en önemli oyuncularından biri. Sezon sonuna kadar bizimle beraber olmaya devam edecek.

Göksel Gümüşdağ: Emre dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur

Sezon sonunda da her zaman devam etmeye hazırız. O bu ailenin en önemli oyuncularından biri. Türkçe konuşuyor, Türkçe röportaj veriyor. Visca, Avrupa'ya gidecek kalitede bir oyuncu. Onu mutlu edecek bir teklif geldiğinde, her zaman sıcak bakarız. Tabii ki Avrupa olursa."

Göksel Gümüşdağ: Emre dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur

Başkan Gümüşdağ, "Peki Visca'ya teklif Türkiye'den olursa?" sorusuna, "Türkiye de olabilir ama mevcut kalitesi onu Avrupa'ya götürür. Avrupa'da olmasını her zaman tercih ederim." yanıtını verdi.

Göksel Gümüşdağ: Emre dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur

"AVRUPA'DA NEREYE GİDEBİLİYORSAK BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Wolfsberger karşılaşmasını kazanacaklarına inandıklarını aktaran Göksel Gümüşdağ, "Borussia Mönchengladbach ile iyi bir maç oynadık ama son dakikada yediğimiz bir gol var. Sadece bizim değil, tüm takımlarımızın başarılı olmasını, ülke puanına katkı sağlamasını istiyoruz. İnşallah bu maça da galibiyet için çıkacağız." diye konuştu.

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