Göksel Gümüşdağ: Emre dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur

Edin Visca'yla Avrupa kulüplerinin ilgilendiğini aktaran Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Başakşehir'e çok önemli katkıları var. Bu ailenin içerisinde olmaya devam ediyor. Uluslararası futbol piyasasında çoğu zaman talipleri oldu. O günün şartlarında hem kendisi hem de biz gelen teklifleri değerlendirdik. Şartlar ne getirir bilemem ama şu an bu takımın en önemli oyuncularından biri. Sezon sonuna kadar bizimle beraber olmaya devam edecek.