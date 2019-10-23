Göksel Gümüşdağ: Emre dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur
Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, Visca'nın takımın sembol isimlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Visca böyle giderse, heykelini dikeceğiz. Bu takıma çok önemli katkıları oldu. 2011-2012 sezonunda 700 bin liraya almıştık. Takımın her şeyiyle en önemli oyuncusu. Müthiş bir karakter, inanılmaz bir aidiyet hissediyor. Onun için heykeli dikilecek bir oyuncudur." ifadelerini kullandı.
Edin Visca'yla Avrupa kulüplerinin ilgilendiğini aktaran Gümüşdağ, şöyle konuştu:
"Başakşehir'e çok önemli katkıları var. Bu ailenin içerisinde olmaya devam ediyor. Uluslararası futbol piyasasında çoğu zaman talipleri oldu. O günün şartlarında hem kendisi hem de biz gelen teklifleri değerlendirdik. Şartlar ne getirir bilemem ama şu an bu takımın en önemli oyuncularından biri. Sezon sonuna kadar bizimle beraber olmaya devam edecek.
"AVRUPA'DA NEREYE GİDEBİLİYORSAK BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Wolfsberger karşılaşmasını kazanacaklarına inandıklarını aktaran Göksel Gümüşdağ, "Borussia Mönchengladbach ile iyi bir maç oynadık ama son dakikada yediğimiz bir gol var. Sadece bizim değil, tüm takımlarımızın başarılı olmasını, ülke puanına katkı sağlamasını istiyoruz. İnşallah bu maça da galibiyet için çıkacağız." diye konuştu.