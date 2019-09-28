"Emre Belözoğlu 69 yaşına kadar oynayabilir"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Emre, Türkiye'deki bu futbol anlayışıyla 39 değil, 69 yaşına kadar oynayabilir." ifadelerini kullandı.
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