Fenerbahçe'de Nabil Dirar ameliyat oldu!
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sezon başından itibaren sol bek oynayan ve 7. haftası geride kalan Süper Lig'de 2 golü bulunan Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu. Faslı futbolcu bir ay formasından uzak kalacak...
Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımın 33 yaşındaki Faslı oyuncusu Nabil Dirar'a, kasık ağrıları nedeniyle tetkikler yapıldı. Başarılı futbolcu, çift taraflı sporcu fıtığı teşhisinin ardından ameliyat oldu. Futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
- 09.10.2019
- Güncelleme: 09.10.2019 15:35
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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