Fenerbahçe'de Nabil Dirar ameliyat oldu!

Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Sarı-lacivertli takımın 33 yaşındaki Faslı oyuncusu Nabil Dirar'a, kasık ağrıları nedeniyle tetkikler yapıldı. Başarılı futbolcu, çift taraflı sporcu fıtığı teşhisinin ardından ameliyat oldu. Futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.