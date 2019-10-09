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09 Ekim 2019, Çarşamba
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'de ameliyat oldu!

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ameliyat oldu!

'de 'ın yokluğunda sezon başından itibaren sol bek oynayan ve 7. haftası geride kalan 'de 2 golü bulunan fıtık ameliyatı oldu. Faslı futbolcu bir ay formasından uzak kalacak...

'de fıtık ameliyatı olan 'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımın 33 yaşındaki Faslı oyuncusu Nabil Dirar'a, kasık ağrıları nedeniyle tetkikler yapıldı. Başarılı futbolcu, çift taraflı sporcu fıtığı teşhisinin ardından ameliyat oldu. Futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

  1. 09.10.2019
  2. Güncelleme: 09.10.2019 15:35
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