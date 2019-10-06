Fenerbahçe'den ayrılan Slimani'den sonra Ayew de coştu

Islam Slimani'nin Monaco'da patlama yapmasının ardından Fenerbahçe'den ayrılan bir başka oyuncu Andre Ayew de Swansea'da coştu. Ganalı oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, hocası Steve Cooper, "Andre çok iyi oynuyor. Daha önce de iyi performanslar ortaya koymuştu ama gol atamıyordu. Şimdi bunu da başardı" övgüsünde bulundu.