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06 Ekim 2019, Pazar
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'den ayrılan Slimani'den sonra Ayew de coştu

Fenerbahçe'den ayrılan Slimani'den sonra Ayew de coştu

Islam Slimani'nin Monaco'da patlama yapmasının ardından 'den ayrılan bir başka oyuncu de 'da coştu. oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, hocası , "Andre çok iyi oynuyor. Daha önce de iyi performanslar ortaya koymuştu ama gol atamıyordu. bunu da başardı" övgüsünde bulundu.

Islam Slimani'nin Monaco'da patlama yapmasının ardından 'den ayrılan bir başka oyuncu de 'da coştu. oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, hocası , "Andre çok iyi oynuyor. Daha önce de iyi performanslar ortaya koymuştu ama gol atamıyordu. bunu da başardı" övgüsünde bulundu.

  1. 6.10.2019
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