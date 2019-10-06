Fenerbahçe'den ayrılan Slimani'den sonra Ayew de coştu
Islam Slimani'nin Monaco'da patlama yapmasının ardından Fenerbahçe'den ayrılan bir başka oyuncu Andre Ayew de Swansea'da coştu. Ganalı oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, hocası Steve Cooper, "Andre çok iyi oynuyor. Daha önce de iyi performanslar ortaya koymuştu ama gol atamıyordu. Şimdi bunu da başardı" övgüsünde bulundu.
Islam Slimani'nin Monaco'da patlama yapmasının ardından Fenerbahçe'den ayrılan bir başka oyuncu Andre Ayew de Swansea'da coştu. Ganalı oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, hocası Steve Cooper, "Andre çok iyi oynuyor. Daha önce de iyi performanslar ortaya koymuştu ama gol atamıyordu. Şimdi bunu da başardı" övgüsünde bulundu.
- 6.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Fenerbahçe'den ayrılan Slimani'den sonra Ayew de coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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