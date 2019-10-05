Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
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'den kararı! ...

Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...

yönetimi, bu sezonki performansıyla hem 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan 'la ilgili kararını verdi. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuya sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

'den kararı... Sarı lacivertli kurmaylar yapılan toplantı sonrası genç futbolcu ile ocak ayına kadar yeni mukavele yapacak. Yeni sözleşmenin süresi ise 4 yıllık.

Fenerbahçe'nin sözleşmeuzatmaması halinde ocak ayında istediği takıma imza atabilecek, haziran ayında ise bedelsiz olarak transfer olabilecek olan Ozan, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Ozan'ın bu sezonki gelişimi ve Yanal ile olan uyumu nedeniyle Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de mukavelesi bitecek olan Isla ve Dirar ile ilgili de önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınabilir.

Fenerbahçe vites düşürdü

  1. 05.10.2019
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