Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'den son dakika kararı... Sarı lacivertli kurmaylar yapılan toplantı sonrası genç futbolcu Ozan Tufan ile ocak ayına kadar yeni mukavele yapacak. Yeni sözleşmenin süresi ise 4 yıllık.

Fenerbahçe'nin sözleşmeuzatmaması halinde ocak ayında istediği takıma imza atabilecek, haziran ayında ise bedelsiz olarak transfer olabilecek olan Ozan, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Ozan'ın bu sezonki gelişimi ve Yanal ile olan uyumu nedeniyle Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de mukavelesi bitecek olan Isla ve Dirar ile ilgili de önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınabilir.