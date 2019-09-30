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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Başkanı derbi zaferine hasret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç derbi zaferine hasret

'de geçtiğimiz yıl başkanlığa gelen 'un derbi hasreti 8 maça çıktı. Sarı-lacivertli takım, Koç'un başkanlığında ligde , ve ile oynadığı 8 maçın 7'sinden beraberlikle ayrılırken, 1'ini ise kaybetti.

'de geçtiğimiz yıl başkanlığa gelen 'un derbi hasreti 8 maça çıktı. Sarı-lacivertli takım, Koç'un başkanlığında ligde , ve ile oynadığı 8 maçın 7'sinden beraberlikle ayrılırken, 1'ini ise kaybetti. Ali Koç, 0-0 biten Galatasaray maçından sonra sorulan, "Başkanım, Fenerbahçe sizce 1 puan kazandı mı yoksa 2 puan kaybetti mi?" sorusuna ise "Sence?" diye karşılık vererek yorum yapmadı.

'de 11 maçtır derbilerde rakiplerini mağlup edemeyen F.Bahçe'nin (9B 2M), son derbi galibiyeti iki sene önce Beşiktaş'a karşı gelmişti (23 Eylül 2017, 2-1).

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 16 maçın 13'ü berabere sonuçlandı (1G / 2M).

  1. 30.9.2019
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