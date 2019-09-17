Ayhan Akman: Fenerbahçe Alanyaspor'a kaybetti çünkü...
Eski futbolcu ve yorumcu Ayhan Akman, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi. Akman, Fenerbahçe'nin golünden sonraki 7-8 dakikalık bölümün maçın başlagıcı olduğuna işaret ederek, "Fenerbahçe bu bölümde iyi oynayamadığı için maçı kaybetti" dedi.
TRT Spor yorumcusu Ayhan Akman, Fenerbahçe'nin Alanya maçı performansını değerlendirdi.
Milli aranın takımlarda olumsuz etki yarattığını ifade eden Akman, "Aralar takımlara yaramıyor. Çok fahiş bireysel hatalar yapıldı ve bunlar golle sonuçlandı. Maçta Fenerbahçe'nin ilk golüne kadar pozisyon yoktu. Fenerbahçe'nin golünden sonraki 7-8 dakikalık bölüm maçın başlangıcı oldu. Fenerbahçe burayı iyi oynayamadı ve kaybetti. Soyunma odasına 1-1 ile girmek Alanyaspor'u heyecanlandırdı, ikinci yarı başka bir maç izledik." ifadelerini kullandı.
- 17.09.2019
- Güncelleme: 17.09.2019 14:31
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Toplam 2
Yorum
baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Toplam 1
Yorum
aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
Ayhan Akman: Fenerbahçe Alanyaspor'a kaybetti çünkü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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