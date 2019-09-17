Ayhan Akman: Fenerbahçe Alanyaspor'a kaybetti çünkü...

TRT Spor yorumcusu Ayhan Akman, Fenerbahçe'nin Alanya maçı performansını değerlendirdi.

Milli aranın takımlarda olumsuz etki yarattığını ifade eden Akman, "Aralar takımlara yaramıyor. Çok fahiş bireysel hatalar yapıldı ve bunlar golle sonuçlandı. Maçta Fenerbahçe'nin ilk golüne kadar pozisyon yoktu. Fenerbahçe'nin golünden sonraki 7-8 dakikalık bölüm maçın başlangıcı oldu. Fenerbahçe burayı iyi oynayamadı ve kaybetti. Soyunma odasına 1-1 ile girmek Alanyaspor'u heyecanlandırdı, ikinci yarı başka bir maç izledik." ifadelerini kullandı.