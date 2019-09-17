Ayhan Akman: Fenerbahçe Alanyaspor'a kaybetti çünkü...  - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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: 'a kaybetti çünkü...

Ayhan Akman: Fenerbahçe Alanyaspor'a kaybetti çünkü...

Eski futbolcu ve yorumcu , 'nin 'a 3-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi. Akman, Fenerbahçe'nin golünden sonraki 7-8 dakikalık bölümün maçın başlagıcı olduğuna işaret ederek, "Fenerbahçe bu bölümde iyi oynayamadığı için maçı kaybetti" dedi.

TRT Spor yorumcusu , 'nin Alanya maçı performansını değerlendirdi.

Milli aranın takımlarda olumsuz etki yarattığını ifade eden Akman, "Aralar takımlara yaramıyor. Çok fahiş bireysel hatalar yapıldı ve bunlar golle sonuçlandı. Maçta Fenerbahçe'nin ilk golüne kadar pozisyon yoktu. Fenerbahçe'nin golünden sonraki 7-8 dakikalık bölüm maçın başlangıcı oldu. Fenerbahçe burayı iyi oynayamadı ve kaybetti. Soyunma odasına 1-1 ile girmek 'u heyecanlandırdı, ikinci yarı başka bir maç izledik." ifadelerini kullandı.

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  1. 17.09.2019
  2. Güncelleme: 17.09.2019 14:31
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