Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe itiraz edecek!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası kural hatasıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
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