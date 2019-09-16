Flaş sözler: Altay'ın üstüne gitmeyin!

Altay'la ilgili konuşan Bol, "Fenerbahçe bugün kendi kendini yendi. Bireysel hata ve 3 gol. Altay'ı bir kenara bıraktım, onu bu sezon eleştirmeyeceğim. Taraftarlardan da rica ediyorum. Altay'ın üstüne çok falza gitmemek lazım. Genç bir kaleci, Fenerbahçe forması ağırdır. Kaleciler yalnız adamlardır." ifadelerini kullandı.