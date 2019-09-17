Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada kural hatası iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor'un attığı 2 golde kural hatası olduğunu dile getirdi. Spor yorumcuları ve eski hakemler de Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geçen bu pozisyonu yorumladı. İşte tüm detaylar ve kurallar...
17 Eylül 2019 Salı 06:52 Güncelleme: 17.09.2019 14:15
Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?

Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig'in 4. haftasında 3-1 yenerken Papiss Cisse'nin attığı 2. gol tartışma konusu oldu.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?

46. dakikada Altay'ın kullandığı autta ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?

Bakasetas'ın baskısında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Hakem Halis Özkahya, bu gol sonrasında bir süre VAR ile görüştü ve ardından golü verdi.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?

Bu golde, aut esnasında ceza sahasında Alanyalı futbolcuların bulunduğu için kural hatası olup olmadığı gündeme bomba gibi düştü.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?

TAÇ YERİNDEN KULLANILMADI

Futbol yorumcuları bu pozisyonla ilgili kural üzerinde ikiye ayrıldı.

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