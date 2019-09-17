Muriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

İspanyol ve İngiliz medyası yaklaşık 1 haftadır Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç'i izlemek için Atletico Madrid ve Manchester United'ın Alanyaspor maçına ekip göndereceği haberlerini yazmıştı. Bu haberler gündeme bomba gibi düşmüş Fenerbahçelileri heyecanlandırmıştı. Zira scout göndereceği yazılan iki ekip de ekonomik olarak güçlü ekiplerdi ve transferin gerçekleşmesi senaryosu üzerinde Fenerbahçe ciddi paralar kazanabilecekti. Evet beklenen oldu ve Manchester United gözlemcisi Alanya'da tribünlerdeydi... Ancak beklenmeyen bir durum da gerçekleşti. İşte ayrıntılar ve sürpriz transfer bombası...