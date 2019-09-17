HaberlerGaleriMuriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Muriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri
İspanyol ve İngiliz medyası yaklaşık 1 haftadır Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç'i izlemek için Atletico Madrid ve Manchester United'ın Alanyaspor maçına ekip göndereceği haberlerini yazmıştı. Bu haberler gündeme bomba gibi düşmüş Fenerbahçelileri heyecanlandırmıştı. Zira scout göndereceği yazılan iki ekip de ekonomik olarak güçlü ekiplerdi ve transferin gerçekleşmesi senaryosu üzerinde Fenerbahçe ciddi paralar kazanabilecekti. Evet beklenen oldu ve Manchester United gözlemcisi Alanya'da tribünlerdeydi... Ancak beklenmeyen bir durum da gerçekleşti. İşte ayrıntılar ve sürpriz transfer bombası...
17 Eylül 2019 Salı 10:37
Güncelleme: 17.09.2019 10:40
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Alanyaspor taihinde ilk kez lige 4'te 4 yaparak başlarken bu maçın başka birçok özelliği de ön plana çıktı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçında transfer kapsamında neler yaşandı? Sorunun yanıtı ve bomba detay şöyle;
Alanya'da bir Manchester United gözlemcisi... Evet yanlış duymadınız... Dünyaca ünlü ve mazisi başarılarla dolu bir kulüp olan Manchester United'ın scout ekibinden bir isim Alanya'da tribünlerdeydi...
Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerken ManU'nun Doğu Avrupa Sorumlusu olan Krsto Kilibarda, dikkatli bir şekilde izlediği Alanyaspor - Fenerbahçe maçından notlar aldı.
Kilibarda'nın Vedat Muriç'i çıplak gözle izleyip kulübe rapor göndermek üzere Alanya'ya geldiği öne sürülmüştü.