Muriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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Haberler Galeri Muriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Muriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

İspanyol ve İngiliz medyası yaklaşık 1 haftadır Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç'i izlemek için Atletico Madrid ve Manchester United'ın Alanyaspor maçına ekip göndereceği haberlerini yazmıştı. Bu haberler gündeme bomba gibi düşmüş Fenerbahçelileri heyecanlandırmıştı. Zira scout göndereceği yazılan iki ekip de ekonomik olarak güçlü ekiplerdi ve transferin gerçekleşmesi senaryosu üzerinde Fenerbahçe ciddi paralar kazanabilecekti. Evet beklenen oldu ve Manchester United gözlemcisi Alanya'da tribünlerdeydi... Ancak beklenmeyen bir durum da gerçekleşti. İşte ayrıntılar ve sürpriz transfer bombası...

17 Eylül 2019 Salı 10:37 Güncelleme: 17.09.2019 10:40
Muriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Alanyaspor taihinde ilk kez lige 4'te 4 yaparak başlarken bu maçın başka birçok özelliği de ön plana çıktı...

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Muriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçında transfer kapsamında neler yaşandı? Sorunun yanıtı ve bomba detay şöyle;

Muriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Alanya'da bir Manchester United gözlemcisi... Evet yanlış duymadınız... Dünyaca ünlü ve mazisi başarılarla dolu bir kulüp olan Manchester United'ın scout ekibinden bir isim Alanya'da tribünlerdeydi...

Muriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerken ManU'nun Doğu Avrupa Sorumlusu olan Krsto Kilibarda, dikkatli bir şekilde izlediği Alanyaspor - Fenerbahçe maçından notlar aldı.

Muriç'e niyet başkasına kısmet! Manchester United'ın gizli transfer planı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Kilibarda'nın Vedat Muriç'i çıplak gözle izleyip kulübe rapor göndermek üzere Alanya'ya geldiği öne sürülmüştü.

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