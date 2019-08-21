Fenerbahçe’de yüzler gülüyor
Fenerbahçe'ye durmak yok. Başakşehir maçı hazırlıklarına hemen başlayan sarı-lacivertlilerde Gazişehir maçı 11'inde olanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve pas çalışması yaptı. Gülen yüzler epey dikkat çekti.
Fenerbahçe'ye durmak yok. Başakşehir maçı hazırlıklarına hemen başlayan sarı-lacivertlilerde Gazişehir maçı 11'inde olanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve pas çalışması yaptı. Gülen yüzler epey dikkat çekti.
TARAFTARI ELEKTRİK ÇARPTI
Fenerbahçe-Gazişehir maçı sonrası bir taraftar stadın karşısındaki sokak lambasında elektrik akımına yakalandı. Elektrik çarpan Hasan Usanmaz adlı taraftar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğum bakıma alınan kazazedeye geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.
- 21.8.2019
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