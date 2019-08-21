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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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’de yüzler gülüyor

Fenerbahçe’de yüzler gülüyor

'ye durmak yok. maçı hazırlıklarına hemen başlayan sarı-lacivertlilerde Gazişehir maçı 11'inde olanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve pas çalışması yaptı. Gülen yüzler epey dikkat çekti.

'ye durmak yok. maçı hazırlıklarına hemen başlayan sarı-lacivertlilerde Gazişehir maçı 11'inde olanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve pas çalışması yaptı. Gülen yüzler epey dikkat çekti.

TARAFTARI ELEKTRİK ÇARPTI
Fenerbahçe-Gazişehir maçı sonrası bir taraftar stadın karşısındaki sokak lambasında elektrik akımına yakalandı. Elektrik çarpan Hasan Usanmaz adlı taraftar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğum bakıma alınan kazazedeye geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

  1. 21.8.2019
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