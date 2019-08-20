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20 Ağustos 2019, Salı
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'nin gündemindeki komando gibi

Fenerbahçe'nin gündemindeki Adil Rami komando gibi

Marsilya'dan ayrılan ve 'nin gündemindeki Fransız stoper , bireysel idmanını paylaştı. 33 yaşındaki futbolcunun, yayınladığı videoda 'komando' gibi çalışması, "Fenerbahçe'ye gelmek için form tutuyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Marsilya'dan ayrılan ve 'nin gündemindeki Fransız stoper , bireysel idmanını paylaştı. 33 yaşındaki futbolcunun, yayınladığı videoda 'komando' gibi çalışması, "Fenerbahçe'ye gelmek için form tutuyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

  1. 20.8.2019
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