Fenerbahçe'nin gündemindeki Adil Rami komando gibi

Marsilya'dan ayrılan ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Fransız stoper Adil Rami, bireysel idmanını paylaştı. 33 yaşındaki futbolcunun, sosyal medyadan yayınladığı videoda 'komando' gibi çalışması, "Fenerbahçe'ye gelmek için form tutuyor" yorumlarını beraberinde getirdi.