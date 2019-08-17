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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Rojo'dan 'ye kötü haber

Rojo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Stopere yapılacak ikinci takviye için gündemdeydi... Ancak Arjantinli savunmacının, 'ye gelmeyi reddettiği gelen haberler arasında... Comolli'nin, ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen 29 yaşındaki oyuncuyu ikna edememesi üzerine görüşmelerin durduğu ifade ediliyor.

Stopere yapılacak ikinci takviye için gündemdeydi... Ancak Arjantinli savunmacının, 'ye gelmeyi reddettiği gelen haberler arasında... Comolli'nin, ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen 29 yaşındaki oyuncuyu ikna edememesi üzerine görüşmelerin durduğu ifade ediliyor.

  1. 17.8.2019
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