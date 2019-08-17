Rojo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Stopere yapılacak ikinci takviye için Marcos Rojo gündemdeydi... Ancak Arjantinli savunmacının, Türkiye'ye gelmeyi reddettiği gelen haberler arasında... Comolli'nin, Manchester United ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen 29 yaşındaki oyuncuyu ikna edememesi üzerine görüşmelerin durduğu ifade ediliyor.