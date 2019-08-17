Kulüp bul Reyes

Teknik heyetin ilk gözden çıkardığı isim Diego Reyes oldu. Yönetim futbolcu ve menajeriyle görüşerek 'kulüp bul' dedi. 26 yaşındaki savunmacının takım aramaya başladığı bildirildi. Geçen sezon Leganes'e kiralanan Reyes'in Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.