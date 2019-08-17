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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Kulüp bul Reyes

Kulüp bul Reyes

Teknik heyetin ilk gözden çıkardığı isim oldu. Yönetim futbolcu ve menajeriyle görüşerek 'kulüp bul' dedi. 26 yaşındaki savunmacının takım aramaya başladığı bildirildi. Geçen sezon Leganes'e kiralanan Reyes'in ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Teknik heyetin ilk gözden çıkardığı isim oldu. Yönetim futbolcu ve menajeriyle görüşerek 'kulüp bul' dedi. 26 yaşındaki savunmacının takım aramaya başladığı bildirildi. Geçen sezon Leganes'e kiralanan Reyes'in ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 17.8.2019
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