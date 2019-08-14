Fenerbahçe'de mesai başladı
Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçının ardından iki gün izin yapan Fenerbahçe, dün Samandıra'da çalışmalara başladı. Yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde bir antrenman gerçekleştirdi.
Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçının ardından iki gün izin yapan Fenerbahçe, dün Samandıra'da çalışmalara başladı. Yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde bir antrenman gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE BAYRAMLAŞTI!
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki bayramlaşmaya, Divan Kurul Başkanı Vefa Küçük, genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular katıldı.
SERDAR AZİZ HAZIR
Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Serdar Aziz'den iyi haber... Samandıra'da dün çalışmalara başlayan 29 yaşındaki oyuncunun ligin ilk haftasına yetişeceği öğrenildi. Teknik heyetin şans vermesi halinde tecrübeli stoperin Gazişehir maçında oynaması bekleniyor.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Fenerbahçe'de mesai başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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