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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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'de mesai başladı

Fenerbahçe'de mesai başladı

ile oynanan maçının ardından iki gün izin yapan , dün Samandıra'da çalışmalara başladı. Yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde bir antrenman gerçekleştirdi.

ile oynanan maçının ardından iki gün izin yapan , dün Samandıra'da çalışmalara başladı. Yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde bir antrenman gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE BAYRAMLAŞTI!
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün yapıldı. Tesisleri'ndeki bayramlaşmaya, Divan Kurul Başkanı , genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular katıldı.

SERDAR AZİZ HAZIR
ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan 'den iyi haber... Samandıra'da dün çalışmalara başlayan 29 yaşındaki oyuncunun ligin ilk haftasına yetişeceği öğrenildi. Teknik heyetin şans vermesi halinde tecrübeli stoperin Gazişehir maçında oynaması bekleniyor.

  1. 14.8.2019
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