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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'de acele bekliyor!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal acele transfer bekliyor!

bayrama keyifli giremedi... Süper Lig’in başlamasına artık sayılı günler kaldı. Savunmada sıkıntı büyük. Hala 6 numara gelmedi , yönetimden acil bekliyor.

Sarı-lacivertli takım, hazırlık maçlarında istenen sonuçları alamazken, 'nda karşısında alınan 2-1'lik yenilgi taraftarlar arasında tedirginliği artırdı. Sosyal medyada takıma ve 'a, "4 takımlı 'ta dördüncü. 2 takımlı Cumhuriyet Kupası'nda ikinci olmak. Çok kral hareket, tebrikler !" ve "Şampiyonluk sözü veremem ama gururla övüneceğiniz bir Fenerbahçe'nin sözünü veriyorum. Gururlanarak gezemiyoruz" tepkileri gelirken, gözler transferde. Özellikle savunmadaki sıkıntıyı bir türlü çözüm bulamayan Yanal'ın da 6 numara ve stopere yapılacak ikinci takviyeyi dört gözle beklediği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın, yöneticilere, "Lig başlıyor. Artık acele edelim" dediği öğrenilirken, bu hafta gelişmeler yaşanması bekleniyor.

İYİ BAYRAMLAR TÜRKİYE
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  1. 12.8.2019
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