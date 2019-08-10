Fenerbahçe haberi: Taraftarın gözdesine Yanal'dan veto! 'Onu istemiyorum'

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde. Son olarak Danimarkalı stoper Zanka'yı İstanbul'a getiren Fenerbahçe yönetimi taraftarın heyecanla beklediği yıldızın transferi için girişimlerde büyük ilerleme kaydetmişti. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın bu transferi istemediği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:30 Güncelleme: 10.08.2019 19:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





