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11 Ağustos 2019, Pazar
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'de Zajc gitti gidiyor

Fenerbahçe'de Zajc gitti gidiyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den edilen , yolcusu... , 3.5 milyon euro bonservis ile kadrosuna kattığı Slovenyalı orta sahayı 8 milyon euro bedelle satmanın planlarını yapıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den edilen , yolcusu... , 3.5 milyon euro bonservis ile kadrosuna kattığı Slovenyalı orta sahayı 8 milyon euro bedelle satmanın planlarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin iki Rus ekibiyle görüşme halinde olduğu ve kısa süre içinde bu satışın gerçekleşeceği belirtiliyor.

  1. 11.8.2019
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