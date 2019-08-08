Fenerbahçe'ye Sırbistan’dan Zivkovic iddiası

Sırp PTC Televizyonu, Fenerbahçe'nin Benfica'dan Fejsa dışında Andrija Zivkovic'i de kiralamak istediğini ileri sürdü. Kanatlarda görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, on numara da oynayabiliyor. Sarı-lacivertli takımın, Kolarov'u da alarak 'Sırp kolonisi' oluşturacağı vurgulandı.