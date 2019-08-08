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08 Ağustos 2019, Perşembe
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'ye ’dan Zivkovic iddiası

Fenerbahçe'ye Sırbistan’dan Zivkovic iddiası

Televizyonu, 'nin 'dan Fejsa dışında 'i de kiralamak istediğini ileri sürdü. Kanatlarda görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, on numara da oynayabiliyor. Sarı-lacivertli takımın, Kolarov'u da alarak 'Sırp kolonisi' oluşturacağı vurgulandı.

Televizyonu, 'nin 'dan Fejsa dışında 'i de kiralamak istediğini ileri sürdü. Kanatlarda görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, on numara da oynayabiliyor. Sarı-lacivertli takımın, Kolarov'u da alarak 'Sırp kolonisi' oluşturacağı vurgulandı.

  1. 8.8.2019
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