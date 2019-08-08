Fenerbahçe'ye Sırbistan’dan Zivkovic iddiası
Sırp PTC Televizyonu, Fenerbahçe'nin Benfica'dan Fejsa dışında Andrija Zivkovic'i de kiralamak istediğini ileri sürdü. Kanatlarda görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, on numara da oynayabiliyor. Sarı-lacivertli takımın, Kolarov'u da alarak 'Sırp kolonisi' oluşturacağı vurgulandı.
Sırp PTC Televizyonu, Fenerbahçe'nin Benfica'dan Fejsa dışında Andrija Zivkovic'i de kiralamak istediğini ileri sürdü. Kanatlarda görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, on numara da oynayabiliyor. Sarı-lacivertli takımın, Kolarov'u da alarak 'Sırp kolonisi' oluşturacağı vurgulandı.
- 8.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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