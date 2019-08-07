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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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taraftarından iki isme !

Fenerbahçe taraftarından iki isme protesto!

ile Cagliari Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu hazırlık maçında ilk defa Kadıköy'de taraftarları karşısına çıktı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Fenerbahçe ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve skor 2-2'ye geldi. Fenerbahçeli taraftarlar ve 'e ıslıklı gösterdi.

'nin 'de sezon açılışını yaptığı Cagliari maçında tribünlerden iki oyuncuya tepki vardı.

Fenerbahçe'nin 2-0 önde tamamladığı ilk yarının ardından 2. yarıda skorun 2-2'ye gelmesine sinirlenen taraftarlar, girdikten 1 dakika sonra penaltı yaptıran ile 'un ayağına top geldiğinde ıslıkla tepki gösterdi.

Kaptan Emre Belözoğlu, tribünlere dönerek sakin olmalarını istedi ancak sarı-lacivertli taraftarlar iki oyuncuyu hedef almayı sürdürdü.

  1. 07.08.2019
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