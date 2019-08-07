Fenerbahçe taraftarından iki isme protesto!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de sezon açılışını yaptığı Cagliari maçında tribünlerden iki oyuncuya tepki vardı.

Fenerbahçe'nin 2-0 önde tamamladığı ilk yarının ardından 2. yarıda skorun 2-2'ye gelmesine sinirlenen taraftarlar, girdikten 1 dakika sonra penaltı yaptıran Diego Reyes ile Alper Potuk'un ayağına top geldiğinde ıslıkla tepki gösterdi.

Kaptan Emre Belözoğlu, tribünlere dönerek sakin olmalarını istedi ancak sarı-lacivertli taraftarlar iki oyuncuyu hedef almayı sürdürdü.