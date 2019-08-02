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02 Ağustos 2019, Cuma
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'ye Aboubakar için ’dan davet

Fenerbahçe'ye Aboubakar için Porto’dan davet

döneminde birçok ismi listesine alan , Aboubakar konusunda sıcak gelişmeler yaşıyor. , satış listesine koyduğu Kamerunlu golcünün transferiyle ilgili görüşmek için sarı-lacivertlileri Portekiz'e davet etti.

döneminde birçok ismi listesine alan , Aboubakar konusunda sıcak gelişmeler yaşıyor. , satış listesine koyduğu Kamerunlu golcünün transferiyle ilgili görüşmek için sarı-lacivertlileri Portekiz'e davet etti. Sportif direktör Comolli'nin önümüzdeki günlerde bu ülkeye gideceği ve bu oyuncunun kiralanması konusunda şartları zorlayacağı ileri sürüldü.

  1. 2.8.2019
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