‘Damien Comolli M’Vila’yla görüştü’

Bir süredir Fenerbahçe ile adı geçen 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı belirtilirken, Fransız ekibinin istediği bonservis bedelinin yüksek olduğu ifade edildi. İki yıldır formasını giydiği Saint Etienne'nin vazgeçilmezleri arasına giren Yann M'Vila, geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 40 resmi maça çıktı.



