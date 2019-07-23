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Ozan Tufan'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj!
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampta yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
23 Temmuz 2019 Salı 19:22
Güncelleme: 23.07.2019 19:37
Ozan Tufan'ın açıklamaları şöyle:
Ersun Hoca, kampa erken katılmamı istedi. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada yeni bir sayfa açıp yeni bir Ozan göstermek istiyorum.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çok çalışıyorum. Her şeyin fazlasını yapıp en iyi şekilde Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum.
Her kulübün zor zamanları olmuştur. Fenerbahçe de geçen sene bunu yaşadı. Fenerbahçe bu sene Ersun Hoca ile bunu atlatacaktır.
İyi adapte olmuş, iyi bir arkadaş grubu var. Bunun sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Herkes çok hırslı, çok azimli.
Yeni bir sayfa açıp, güzel bir Fenerbahçe göstereceğiz. Tüm arkadaşlarım adına konuşuyorum. Fenerbahçe layık olduğu yerde olacaktır.