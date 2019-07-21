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21 Temmuz 2019, Pazar
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stoperde acele etmiyor

Fenerbahçe stoperde acele etmiyor

Şampiyonluk hedefine ulaşmak için savunmayı da güçlendirmek isteyen 'de girişimler devam ediyor. İlk olarak yabancı ve deneyimli bir stoper etmek isteyen teknik heyet, sözleşmesi biten 'in kararını bekliyor.

Şampiyonluk hedefine ulaşmak için savunmayı da güçlendirmek isteyen 'de girişimler devam ediyor. İlk olarak yabancı ve deneyimli bir stoper etmek isteyen teknik heyet, sözleşmesi biten 'in kararını bekliyor.
Avrupa'da aradığını bulamayan 34 yaşındaki Slovak oyuncu, 2 milyon euro bandına indiği takdirde yeni imzalar atılacak.


Simon Kjaer için de Sevilla'dan haber bekliniyor. İspanyol kulübüne bedelsiz kiralama talebini ileten yönetim, 30 yaşındaki Danimarkalı stopere de yıllık 2.5 milyon euro teklif etti.
Danimarkalı Mathias Zanka ise son seçenek. Huddersfield, 29 yaşındaki oyuncuyu 3.5 milyon euro'ya bırakmaya hazır.
Yerli stoper adayları ise 'nden ile 'dan Ertuğrul Ersoy.
Bonservis bedelleri uygun bir miktara çekildiği takdirde bu iki futbolcudan birinin de takıma katılması bekleniyor.

ADİL RAMİ İDDİASI
L'equipe'ten dün yeni bir iddia geldi. Marsilya'lı Adil Rami'nin Türkiye'den bir takıma kiralık gönderileceği belirtildi. Bu kulübün Fenerbahçe olabileceği kaydedildi. 33 yaşındaki Fransız stoper, Marsilya'da disiplin soruşturmasına alınmıştı.

  1. 21.7.2019
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