Barış Alıcı Çaykur Rizespor'da

Fenerbahçe'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderildi.

Daha önce açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, genç futbolcu ile ilgilendiklerini duyurmuştu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

"Frey konusunda bir girişimimiz oldu. Çünkü hazır bir oyuncu. Hatta Fenerbahçe'den Barış ile de ilgileniyorduk. Bu iki oyuncunun da kiralanması ile ilgili süreç devam ediyor. Şartlar ve zaman ne gösterecek, süreci takip ediyoruz. Ama sadece Frey'i almanın peşinde değiliz. Başka arayışlarımız da var. A, B, C planı. Bir anda istediğiniz oyuncu başka bir kulübe gidebiliyor veya kulübün şartlarını kabul etmiyor. Ya da bizim istediğimiz şartlarda bu transfer gerçekleşmediği için B planına geçiyoruz. Bakalım ne olacak. Geçen sene bu takımdan 12 tane oyuncu gitmiş. Hepsi de takımda oynayan oyuncular. Bir oynayan oyuncu grubu vardır. Bir oynamaya yakın alternatif dediğiniz hem genç hem ileriye dönük yatırımlık oyuncular vardır. Şu an oynayan gruptan 12 tane oyuncu gitti. Bizim şu anda 7-8 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Biz 7-8 tane oyuncunun transfer edilmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz."