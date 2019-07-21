Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Barış Alıcı kampa götürülmedi

Takımdan ayrılmaları beklenen Eljif Elmas ve Barış Alıcı, Fenerbahçe'nin Avusturya kampına dahil edilmedi.

Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Avusturya kampına dahil edilmedi. Makedon oyuncunun önümüzdeki hafta sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Napoli'ye imza atması bekleniyor.

Kiralanmasına kesin gözüyle bakılan Barış Alıcı da Fenerbahçe'nin Avusturya kampı için kadroya dahil edilmedi.

ELJIF NAPOLI'NİN KAMPINA KATILACAK

Makedon oyuncunun pazartesi veya salı günü Roma'ya gitmesi ve Napoli'ye imza atması bekleniyor. Roma'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Eljif Elmas, Napoli'nin Dimaro'da devam eden sezon öncesi kampa katılacak.

BONSERVİS BEDELİ 18 MİLYON EURO

İtalya'nın Il Mattino gazetesinde yer alan haberde; Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon euro bonservisin yanısıra bonuslar karşılığı Napoli ile el sıkıştı. Eljif Elmas ise 1.5 milyon euro net maaş ve 5 yıllık kontrat için prensip anlaşmasına vardı.

19 yaşındaki Makedon yıldız, Il Mattino'nun geçtiği bilgiye göre en geç 22 Temmuz Pazartesi günü kendisini Napoli'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak ve basının karşısına geçecek.

KULÜP TARİHİNİN TRANSFER REKORU

Ayrıca bonusların da katılımı ile Eljif'in bonservis bedelinin 18 milyon euroya çıkacağı ifade edildi. Bu transferin olumlu şekilde neticelenmesi durumunda Fenerbahçe kulüp tarihinin de transfer rekoru kırılacak.

Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow'dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012'de Al Ahli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.