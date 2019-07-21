Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef stoper, orta saha ve forvet transferi... Eljif Elmas ve Jailson'un satışının gündemde olduğu Fenerbahçe, bu bölgeyi Gustavo ile kapatmak istiyordu. Marsilya'nın yıldız ismi bırakmak istememesi nedeniyle Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler B planı olarak beklettiği dünya yıldızı isim ve kulübüyle anlaşma sağladı...
21 Temmuz 2019 Pazar 12:00 Güncelleme: 21.07.2019 12:06
Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

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Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Sarı-Lacivertliler, yapacağı kaliteli ve yerinde transferlerle gelecek sezona ligde ve kupada şampiyonluk hedefini yakalamak istiyor.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Stoper, orta saha ve golcü transferine odaklanan yöneticiler, çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Transferde hata şansı kalmayan Fenerbahçe, bu yüzden ince eleyip sık dokuyor...

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