Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef stoper, orta saha ve forvet transferi... Eljif Elmas ve Jailson'un satışının gündemde olduğu Fenerbahçe, bu bölgeyi Gustavo ile kapatmak istiyordu. Marsilya'nın yıldız ismi bırakmak istememesi nedeniyle Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler B planı olarak beklettiği dünya yıldızı isim ve kulübüyle anlaşma sağladı...

21 Temmuz 2019 Pazar 12:00 Güncelleme: 21.07.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





