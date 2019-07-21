Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef stoper, orta saha ve forvet transferi... Eljif Elmas ve Jailson'un satışının gündemde olduğu Fenerbahçe, bu bölgeyi Gustavo ile kapatmak istiyordu. Marsilya'nın yıldız ismi bırakmak istememesi nedeniyle Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler B planı olarak beklettiği dünya yıldızı isim ve kulübüyle anlaşma sağladı...
21 Temmuz 2019 Pazar 12:00
Güncelleme: 21.07.2019 12:06
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Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor...
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Sarı-Lacivertliler, yapacağı kaliteli ve yerinde transferlerle gelecek sezona ligde ve kupada şampiyonluk hedefini yakalamak istiyor.
Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.
Stoper, orta saha ve golcü transferine odaklanan yöneticiler, çalışmalarını sürdürüyor.
Transferde hata şansı kalmayan Fenerbahçe, bu yüzden ince eleyip sık dokuyor...