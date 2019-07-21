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21 Temmuz 2019, Pazar
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'dan ve sözleri

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe ve Ali Koç sözleri

'nin başına geçen 'nin eski teknik direktörü , sarı-lacivertli takımdaki dönemi ve başkan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz günlerde 'nin başına geçen 'ın yerine 'de göreve gelen , dönemiyle ilgili konuştu.

Hollandalı teknik adam başkan 'la ilgili, "Başkanın birtakım fikirleri vardı ancak bazı nedenlerden dolayı bunları uygulamak mümkün olmadı. 'dan ceza geldi ve istediğimiz gibi çalışamadık. Futbolda böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı aynı zamanda kişisel kontaklarını kullanarak takıma oyuncu getirmeye çalışacağını söyledi.

2018'in Ekim ayında Fenerbahçe'deki görevine son verilen 48 yaşındaki Phillip Cocu, sarı lacivertli kulüpten ayrıldığından sonra geçtiğimiz günlerde Derby County'nin başına getirilmişti. Cocu, daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştırmış ve Eredivisie'e 3 şampiyonluk yaşamıştı.

  1. 21.07.2019
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