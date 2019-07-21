Phillip Cocu'dan Fenerbahçe ve Ali Koç sözleri
Derby County'nin başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımdaki dönemi ve başkan Ali Koç ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin başına geçen Frank Lampard'ın yerine Derby County'de göreve gelen Phillip Cocu, Fenerbahçe dönemiyle ilgili konuştu.
Hollandalı teknik adam başkan Ali Koç'la ilgili, "Başkanın birtakım fikirleri vardı ancak bazı nedenlerden dolayı bunları uygulamak mümkün olmadı. UEFA'dan ceza geldi ve istediğimiz gibi çalışamadık. Futbolda böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı aynı zamanda kişisel kontaklarını kullanarak takıma oyuncu getirmeye çalışacağını söyledi.
2018'in Ekim ayında Fenerbahçe'deki görevine son verilen 48 yaşındaki Phillip Cocu, sarı lacivertli kulüpten ayrıldığından sonra geçtiğimiz günlerde Derby County'nin başına getirilmişti. Cocu, daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştırmış ve Eredivisie'e 3 şampiyonluk yaşamıştı.
- 21.07.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
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10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
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murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
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murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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