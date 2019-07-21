Phillip Cocu'dan Fenerbahçe ve Ali Koç sözleri

Geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin başına geçen Frank Lampard'ın yerine Derby County'de göreve gelen Phillip Cocu, Fenerbahçe dönemiyle ilgili konuştu.

Hollandalı teknik adam başkan Ali Koç'la ilgili, "Başkanın birtakım fikirleri vardı ancak bazı nedenlerden dolayı bunları uygulamak mümkün olmadı. UEFA'dan ceza geldi ve istediğimiz gibi çalışamadık. Futbolda böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı aynı zamanda kişisel kontaklarını kullanarak takıma oyuncu getirmeye çalışacağını söyledi.

2018'in Ekim ayında Fenerbahçe'deki görevine son verilen 48 yaşındaki Phillip Cocu, sarı lacivertli kulüpten ayrıldığından sonra geçtiğimiz günlerde Derby County'nin başına getirilmişti. Cocu, daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştırmış ve Eredivisie'e 3 şampiyonluk yaşamıştı.