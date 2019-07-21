Fenerbahçe haberi: Ersun Yanal istedi Comolli bitirecek!
Fenerbahçe'de transfer operasyonu yeniden başlıyor. Yönetim Eljif Elmas'ın satışından sonra tekrar harekete geçecek. İlk hedef hala Luiz Gustavo. Sami Khedira'ya da teklif götürüldü. Bu ikili olmazsa rota Lima'ya dönecek. Sakatlık geçmişi korkutan Fejsa ise son seçenek. İşte son durum... Fenerbahçe transfer haberleri...
21 Temmuz 2019 Pazar 07:32
Güncelleme: 21.07.2019 07:32
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Fenerbahçe transferde yeniden düğmeye basıyor.
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Eljif Elmas bavulları topladı. 19 yaşındaki yıldızın, arkadaşları ile de vedalaştığı bildirildi. Eljif'in yarın İtalya'ya gidip sağlık kontrolünden girmesi ve Napoli'ye 5 yıllık imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe bu satıştan 18 milyon euro alacak ve operasyon yeniden start alacak.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldızlarda son durum...
LUCAS LİMA: Palmeıras'ayakınlığıyla bilinen Nosso Palestra adlı internet sitesi 29 yaşındaki on numara için Fenerbahçe'nin hala devrede olduğunu duyurdu.
Haber sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklara dayandırıldı. Önceki teklifin 1.5 milyon euro kiralama ve 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu bildirildi.