Fenerbahçe haberi: Ersun Yanal istedi Comolli bitirecek! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe haberi: Ersun Yanal istedi Comolli bitirecek!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu yeniden başlıyor. Yönetim Eljif Elmas'ın satışından sonra tekrar harekete geçecek. İlk hedef hala Luiz Gustavo. Sami Khedira'ya da teklif götürüldü. Bu ikili olmazsa rota Lima'ya dönecek. Sakatlık geçmişi korkutan Fejsa ise son seçenek. İşte son durum... Fenerbahçe transfer haberleri...
21 Temmuz 2019 Pazar 07:32 Güncelleme: 21.07.2019 07:32
Fenerbahçe haberi: Ersun Yanal istedi Comolli bitirecek!

Fenerbahçe transferde yeniden düğmeye basıyor.

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Fenerbahçe haberi: Ersun Yanal istedi Comolli bitirecek!


Eljif Elmas bavulları topladı. 19 yaşındaki yıldızın, arkadaşları ile de vedalaştığı bildirildi. Eljif'in yarın İtalya'ya gidip sağlık kontrolünden girmesi ve Napoli'ye 5 yıllık imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe haberi: Ersun Yanal istedi Comolli bitirecek!

Fenerbahçe bu satıştan 18 milyon euro alacak ve operasyon yeniden start alacak.

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldızlarda son durum...

Fenerbahçe haberi: Ersun Yanal istedi Comolli bitirecek!

LUCAS LİMA:
Palmeıras'a yakınlığıyla bilinen Nosso Palestra adlı internet sitesi 29 yaşındaki on numara için Fenerbahçe'nin hala devrede olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe haberi: Ersun Yanal istedi Comolli bitirecek!

Haber sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklara dayandırıldı. Önceki teklifin 1.5 milyon euro kiralama ve 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu bildirildi.

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