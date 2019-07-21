Fenerbahçe'den iki imza birden

Transfer döneminin en hızlı takımlarının başında gelen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Kadrosunu birçok yıldız futbolcu ile güçlendiren sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Kanarya son olarak iki Türk yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe yakın zamanda 2 futbolcu ile sözleşme imzalayacak.

21 Temmuz 2019 Pazar 08:21 Güncelleme: 21.07.2019 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





