Fenerbahçe'den iki imza birden

Transfer döneminin en hızlı takımlarının başında gelen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Kadrosunu birçok yıldız futbolcu ile güçlendiren sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Kanarya son olarak iki Türk yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe yakın zamanda 2 futbolcu ile sözleşme imzalayacak.
21 Temmuz 2019 Pazar 08:21
Güncelleme: 21.07.2019 09:55
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Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde iki futbolcu için temas kuruldu.
Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği genç futbolcular için Comolli devreye girdi.
Yıldız futbolcuların önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe yabancı oyuncu transferine odaklanırken bir yandan da yurt içindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.