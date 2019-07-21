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21 Temmuz 2019, Pazar
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Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, rotayı Fransa'ya çevirmişti. Sarı-lacivertli kulübün renklerine bağlamak istediği Luiz Gustavo için hocası Villas-Boas'tan önemli bir açıklama geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Temmuz 2019 Pazar 12:16
Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde yönünü Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo'ya çevirmişti.

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Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

Takımın teknik direktörü Andre Villas-Boas, ünlü spor gazetesi L'Equipe'e verdiği röpotajda oyuncusuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

Villas-Boas, "Luiz Gustavo'yu bu sezon takımda düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

"Evet, tabii ki. Umuyorum yeni sezonda bizimle olacak. O çok karizmatik, tecrübeli ve fantastik bir oyun anlayışına sahip bir futbolcu. Orta sahada onun gibi takımın dengesini gözeten bir isme sahip olmak çok önemli."

Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

Fenerbahçe'nin ön libero listesinde ilk sırada yer alan Marsilyalı Gustavo, sarı-lacivertli takımla ilgili soruyu gülümseyerek yanıtsız bırakmıştı.

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