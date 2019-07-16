Dirar’ın talipleri coştu! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...  - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Dirar’ın talipleri coştu! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Dirar’ın talipleri coştu! haberleri...

Dirar’ın talipleri coştu! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

'de sürprizi... Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’na katılan Nabil Dirar’a sürpriz talipler çıktı. Turnuvadaki performansıyla dikkat çeken hücum kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklifi ya da teklifleri yapılması bekleniyor.

ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dirar'ı ve kulüplerinin izlediği belirtildi. Bazı kulüplerin, tecrübeli yıldızın menajerine ulaştığı ve durumu hakkında bilgi aldıkları aktarıldı.

33 yaşındaki oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'nda sağ bekte görev alırken, 4 maçta oynadı, gol atamazken asist yaptı.

NABIL DIRAR KİMDİR?

25 Şubat 1986 tarihinde Fas'ın Casablanca şehrinde dünyaya gelen , zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi.

11 çocuklu bir ailenin mensubu olan Dirar, henüz bir yaşındayken babasını kaybetti. Temizlikçilik yapan annesi ailenin geçimini sağlamakta zorlandığı için Dirar'ın 7 erkek kardeşinin çoğu aileye yardım için küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı. Dirar'ın bir erkek kardeşi, Brüksel'de iş bulunca ailenin yolu Dirar 13 yaşındayken Belçika'ya düştü.

O döneme kadar Fas'ta hiçbir kulüpte oynamayan Dirar'ın futbol hayatı White Daring Molenbeek altyapısında başladı ve ardından R.U. Saint-Gilloise altyapısında oynadı. 2004 yılında transfer olduğu Diegem Sport'ta ise profesyonel kariyerine başladı.

NASIL BİR OYUNCU?

1.87 boyunda olan Nabil Dirar, uzun boyuna rağmen yüksek teknik kapasitesi ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Kariyerinin başlarında hem sol kanat, hem de sağ kanatta forma giyerken bazı maçlarda sağ bek olarak da deneniyor.

Fenerbahçe'de kritik toplantı

  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 16.07.2019 15:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dirar’ın talipleri coştu! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN