Dirar’ın talipleri coştu! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe'de Nabil Dirar sürprizi... Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’na katılan Nabil Dirar’a sürpriz talipler çıktı. Turnuvadaki performansıyla dikkat çeken hücum kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye transfer teklifi ya da teklifleri yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dirar'ı Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin izlediği belirtildi. Bazı kulüplerin, tecrübeli yıldızın menajerine ulaştığı ve transfer durumu hakkında bilgi aldıkları aktarıldı.
33 yaşındaki oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'nda sağ bekte görev alırken, 4 maçta oynadı, gol atamazken asist yaptı.
NABIL DIRAR KİMDİR?
25 Şubat 1986 tarihinde Fas'ın Casablanca şehrinde dünyaya gelen Nabil Dirar, zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi.
11 çocuklu bir ailenin mensubu olan Dirar, henüz bir yaşındayken babasını kaybetti. Temizlikçilik yapan annesi ailenin geçimini sağlamakta zorlandığı için Dirar'ın 7 erkek kardeşinin çoğu aileye yardım için küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı. Dirar'ın bir erkek kardeşi, Brüksel'de iş bulunca ailenin yolu Dirar 13 yaşındayken Belçika'ya düştü.
O döneme kadar Fas'ta hiçbir kulüpte oynamayan Dirar'ın futbol hayatı White Daring Molenbeek altyapısında başladı ve ardından R.U. Saint-Gilloise altyapısında oynadı. 2004 yılında transfer olduğu Diegem Sport'ta ise profesyonel kariyerine başladı.
NASIL BİR OYUNCU?
1.87 boyunda olan Nabil Dirar, uzun boyuna rağmen yüksek teknik kapasitesi ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Kariyerinin başlarında hem sol kanat, hem de sağ kanatta forma giyerken bazı maçlarda sağ bek olarak da deneniyor.
- 16.07.2019
- Güncelleme: 16.07.2019 15:50
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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