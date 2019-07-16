Napoli'den inanılmaz teklif! Eljif Elmas derken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan da oyuncu satmak için uğraşıyor. Eljif Elmas ile uzun süredir ilgilenen Napoli, bu kez gözünü geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız isme çevirdi...

16 Temmuz 2019 Salı 14:16 Güncelleme: 16.07.2019 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





