Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan da oyuncu satmak için uğraşıyor. Eljif Elmas ile uzun süredir ilgilenen Napoli, bu kez gözünü geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız isme çevirdi...
16 Temmuz 2019 Salı 14:16
Güncelleme: 16.07.2019 14:16
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, bir yandan da oyuncu göndermeye çalışıyor.
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FFP denetimindeki iki kulüp de, futbolcu satışı yapmadan bonservis bedeliyle oyuncu transferi yapamıyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'da gözler Diagne'ye çevrilirken, Fenerbahçe de Eljif'ten tarihi bir bonservis bedeli bekliyordu.
Fenerbahçeli Eljif Elmas için en ciddi teklif Napoli'dendi.
Genç yıldızın gelecek sezon İtalya'da forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.