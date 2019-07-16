Napoli'den inanılmaz teklif! Eljif Elmas derken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Napoli'den inanılmaz teklif! Eljif Elmas derken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan da oyuncu satmak için uğraşıyor. Eljif Elmas ile uzun süredir ilgilenen Napoli, bu kez gözünü geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız isme çevirdi...
16 Temmuz 2019 Salı 14:16 Güncelleme: 16.07.2019 14:16
Napoli'den inanılmaz teklif! Eljif Elmas derken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, bir yandan da oyuncu göndermeye çalışıyor.

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Napoli'den inanılmaz teklif! Eljif Elmas derken...

FFP denetimindeki iki kulüp de, futbolcu satışı yapmadan bonservis bedeliyle oyuncu transferi yapamıyor.

Napoli'den inanılmaz teklif! Eljif Elmas derken...

Bu doğrultuda Galatasaray'da gözler Diagne'ye çevrilirken, Fenerbahçe de Eljif'ten tarihi bir bonservis bedeli bekliyordu.

Napoli'den inanılmaz teklif! Eljif Elmas derken...

Fenerbahçeli Eljif Elmas için en ciddi teklif Napoli'dendi.

Napoli'den inanılmaz teklif! Eljif Elmas derken...

Genç yıldızın gelecek sezon İtalya'da forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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