Fenerbahçe'de kritik toplantı
Fenerbahçe'de gözler bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Damien Comolli'nin raporlarını masaya yatıracak. Toplantıda transfere dair önemli adımlar atılması bekleniyor.
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