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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'de sıra bitirim ikilide

Fenerbahçe'de sıra bitirim ikilide

Sarı-Lacivertliler, savunma hattına düşünülen ve Simon için de pazarlıkları sürdürüyor. Roma'nın sol beke aldığı Spinazzola'nın ardından Atalanta'nın stoperi Mancini için de teklif yapması, Kolarov'un forma giyme şansını iyice azalttı.

Sarı-Lacivertliler, savunma hattına düşünülen ve Simon için de pazarlıkları sürdürüyor. Roma'nın sol beke aldığı Spinazzola'nın ardından Atalanta'nın stoperi Mancini için de teklif yapması, Kolarov'un forma giyme şansını iyice azalttı. ile her konuda anlaşan 33 yaşındaki Sırp sol bekin, kulüplerin anlaşmasını beklediği, ardından imzaya geleceği ifade ediliyor. Kjaer içinse Sevilla'ya yapılan kiralama teklifine yanıt bekleniyor. İspanyol basını, kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin önündeki en güçlü seçeneğin Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

  1. 13.7.2019
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