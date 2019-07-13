Fenerbahçe'de sıra bitirim ikilide
Sarı-Lacivertliler, savunma hattına düşünülen Aleksandar Kolarov ve Simon Kjaer için de pazarlıkları sürdürüyor. Roma'nın sol beke aldığı Spinazzola'nın ardından Atalanta'nın stoperi Mancini için de teklif yapması, Kolarov'un forma giyme şansını iyice azalttı.
Sarı-Lacivertliler, savunma hattına düşünülen Aleksandar Kolarov ve Simon Kjaer için de pazarlıkları sürdürüyor. Roma'nın sol beke aldığı Spinazzola'nın ardından Atalanta'nın stoperi Mancini için de teklif yapması, Kolarov'un forma giyme şansını iyice azalttı. Fenerbahçe ile her konuda anlaşan 33 yaşındaki Sırp sol bekin, kulüplerin anlaşmasını beklediği, ardından imzaya geleceği ifade ediliyor. Kjaer içinse Sevilla'ya yapılan kiralama teklifine yanıt bekleniyor. İspanyol basını, kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin önündeki en güçlü seçeneğin Fenerbahçe olduğunu ifade etti.
- 13.7.2019
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
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Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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