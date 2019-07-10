Ümraniyespor sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile oyuncusu Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.
Ümraniyespor yaptığı açıklama ile Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz."
YASİR SUBAŞI KİMDİR?
1 Ocak 1996 doğumlu Yasir Subaşı, futbol kariyerine Sakaryaspor altyapısında başladı. Buradan Fenerbahçe altyapısına geçen 23 yaşındaki sol bek, 2018 yılında 14 bin Euro karşılığında Ümraniyespor'a transfer olmuştu. İstanbul ekibinde 24 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydetti.
- 10.07.2019
- Güncelleme: 10.07.2019 14:37
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Yasir Subaşı Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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