Yasir Subaşı Fenerbahçe'de

Ümraniyespor yaptığı açıklama ile Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz."

YASİR SUBAŞI KİMDİR?

1 Ocak 1996 doğumlu Yasir Subaşı, futbol kariyerine Sakaryaspor altyapısında başladı. Buradan Fenerbahçe altyapısına geçen 23 yaşındaki sol bek, 2018 yılında 14 bin Euro karşılığında Ümraniyespor'a transfer olmuştu. İstanbul ekibinde 24 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydetti.