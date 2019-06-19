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19 Haziran 2019, Çarşamba
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De adım adım 'ya!

De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!

ekibi 'nın skorer basketbolcusu Nando De , takımından ayrıldı. Yıldız basketbolcunun 'ya transferi gündemde.

Kulübü, sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki De 'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Moskova ekibinde 292 maça çıkan De Colo, 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

De Colo, 2014'ten bu yana forma giydiği CSKA Moskova'da iki kez Ligi şampiyonluğu yaşadı. milli oyuncu ayrıca THY Avrupa Ligi'nde 2016 yılının en skorer ve en değerli oyuncusu oldu.

'nun yıldız basketbolcuyla ilgilendiği biliniyordu.

  1. 19.06.2019
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