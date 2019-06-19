Semih Özsoy: Sermayesi arsızlık!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmada yaşan 'ambulans vakası' hakkında basın toplantısı düzenledi. Anadolu Efes ve başantrenörü Ergin Ataman'a eleştirilerde bulunan Özsoy, "Ergin Ataman'ın problemi kendisiyle. Bugüne kadar konuşmadık çünkü ciddiye almadık, bizden uzakta olsun istedik. Ama konuşmak kaçınılmaz oldu" dedi. Özsoy şöyle devam etti:

İYİ ÖRNEK OBRA'DIR

"Bu noktaya nasıl geldik? Bu durumu ateşleyenler, çanak tutanlar kimler? Anadolu Efes'in antrenörü geçmişten kalan arsızlığı sermaye edinmiş. Ataman'ın ardı arkası kesilmeyen tavırları, Basketbol Federasyonu'nun burada gerekli cezaları vermemesi olayları buraya getirdi. Hocalığı yetmediği için bunu bu şekilde kapatmaya çalışıyor. Bunu bir geçim kaynağı yapmış. Her şeyin sebebi Ergin Ataman'dır. İyi hoca, iyi insan örneği Zeljko Obradovic'tir."

İNSANLIK İÇİN ÜZÜCÜ

Semih Özsoy, ambulansın Datome'yi hastaneye götürmemesiyle ilgili de şunları söyledi: "Basketbol dışında insanlık namına üzülecek şeyler yapıldı. Hong Kong'da bir ambulansa 20 saniyede yol verilirken, medeniyetin ne boyuta geldiğini görmüş olduk. Bizde yaşananların ardından ne görüntüye ne de başka bir şeye gerek var."

ÇİRKEFLİK YAPMADAN ŞAMPIYON OLACAĞIZ

Özsoy, seri sonunda şampiyon olacaklarını da söyleyip "Biz bunları söyleyerek yenilgiye kılıf aramıyoruz. Onları kendi salonunda da yeneceğiz ve şampiyon olacağız. Her şeye rağmen şampiyon olacağız. Şampiyonluk borcumuz var. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz. Çirkeflik yapmadan nasıl şampiyon olunur, göstereceğiz" ifadesini kullandı.

SERİNİN 6. MAÇI BUGÜN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında bugün Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Seride lacivert-beyazlı ekibin 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor. Anadolu Efes, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Beko'nun galip gelmesi halinde ise seri 7. ve son maça taşınacak.