Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli

Sil baştan kadro hazırlığındaki Fenerbahçe, bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendiriyor. Fenerbahçe'de bu doğrultuda iki flaş ayrılık yaşananacak.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:59 Güncelleme: 19.06.2019 09:59
Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli

Yaz döneminde 11, ara dönemde 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.

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Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli

Sözleşmesi biten isimlerden Neustädter, Valbuena, Soldado, Şener ve İsmail sarı-lacivertli formaya veda etti.

Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli

Skrtel'le görüşmeler sürse de Slovak stoper de adım adım Kadıköy'den uzaklaşıyor.

Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli

"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Volkan Demirel'in kalma ihtimali de yok denecek kadar az.

Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli

Sezon başında Galatasaray'dan kadroya katılan Tolga konusunda son sözü Ersun Yanal söyleyecek.

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