Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli
Sil baştan kadro hazırlığındaki Fenerbahçe, bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendiriyor. Fenerbahçe'de bu doğrultuda iki flaş ayrılık yaşananacak.
19 Haziran 2019 Çarşamba 09:59
Güncelleme: 19.06.2019 09:59
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Yaz döneminde 11, ara dönemde 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.
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Sözleşmesi biten isimlerden Neustädter, Valbuena, Soldado, Şener ve İsmail sarı-lacivertli formaya veda etti.
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