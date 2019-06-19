Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli

Sil baştan kadro hazırlığındaki Fenerbahçe, bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendiriyor. Fenerbahçe'de bu doğrultuda iki flaş ayrılık yaşananacak.